Как информирует «НБН», об этом говорится в проекте «Схемы».

Итак, спутник Planet Labs зафиксировал, что в результате нанесенных Вооруженными силами Украины ракетных ударов было поражено одно из зданий по улице Рудневой, что в городе Севастополь.

Сравнивая спутниковые снимки данной местности, сделанные 21 и 24 марта, можно увидеть, что после ракетного удара провалилась крыша здания. Рядом со зданием также были видны автомобили пожарных служб.

Напомним, ранее мы уже писали об успешных ударах по кораблях связи РФ в Севастополе.