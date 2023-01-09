Российскому поп-королю Филиппу Киркорову Украина запретила въезд на свою территорию и заблокировала все активы. Певец, как активный приспешник военной агрессии, поспешил высказаться о санкциях в своем Instagram-аккаунте, информирует «НБН».

Артист Путина написал, что он принимает поздравления от всех друзей и знакомых о пападании в санкционный список «доктора Геббельса», сравнив Зеленского с немецким пропагандистом Гитлера.

«История уже проходила подобных «лидеров», и в 45 году отошедших в мир иной, но встретивших своих последователей через 80 лет», — заявил Киркоров.

Певец назвал санкции СНБО попыткой «истребить культуру» в «западно-украинских стенах», сравнив себя с Салманом Рушди – британским писателем индийского происхождения, которого не раз пытались убить исламские радикалы.

Завершил путинист свою тираду по «кремлевской методичке», заявив, что Зеленский «сильно вошел в роль» и ведет Украину к пепелищу по «сценарию, который ему присылают из-за океана».

Ранее украинская певица Камалия объяснила позицию Киркорова по войне, рассказав, от кого сильно зависит российский поп-король.