Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные с официального телеграм-канала главы министерства Александра Ткаченко.

Александр Ткаченко рассказал о том, что новый культурный проект о Крыме и его жителях пойдёт всем на пользу, ведь на самом деле украинцы очень мало знают о полуострове, а такой способ поможет узнать местным жителям что на самом деле из себя представляет Крым и крымско-татарский народ.

Сообщается, что данный проект был организован благодаря победительнице Евровидения Джамале, которая является коренной крымчанкой.

Отдельно глава Министерства культуры и информационной политики поблагодарил Джамалу за то, чтобы она решилась организовать по-настоящему важный проект.

Напомним, что ранее в Главном управлении разведки Украины сделали заявление о важных аспектах касательно деоккупации Крымского полуострова.