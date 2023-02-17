В интервью агентству «АрмияInform» представитель ГУР МОУ отметил, что не только в Кремле осознают неизбежность деоккупации Крыма, начинают понимать, что на полуострове будут боевые действия и люди, которые там живут, информирует «НБН».

По словам Скибицкого, еще до событий 2014 года множество факторов указывали на то, что Украина должна была сформировать четкую стратегию на случай нападения россиян на Крым. Однако в период руководства страной Виктором Януковичем о таких мерах не было и речи, поскольку тогда власть работала в интересах Москвы, подрывая обороноспособность нашего государства.

Сейчас украинская разведка отслеживает настроения жителей Крыма, фиксируя изменения отношения к стране-агрессору после 24 февраля. «Прозревать» начали не только крымчане, родственники которых находятся на подконтрольной Киеву территории, но и сторонники оккупационного режима на полуострове.

Представитель ГУР рассказал, что военный компонент будет ключевым фактором деоккупации Крыма. Кроме того, освобождение полуострова будет включать в себя также юридический, экономический и социально-гуманитарный аспекты.

«Далее, после восстановления территориальной целостности Украины, в Крыму будет реализован комплекс необходимых программ для восстановления там нормальной и безопасной жизни», — сообщил Скибицкий, добавив, что Крым вновь будет популярным украинским курортом.

Ранее в «Слуге народа» рассказали, как Украина готовится к деоккупации Крыма.