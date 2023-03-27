27 апреля у Лорак был запланирован концерт в краснодарском Дворце спорта «Олимп». Однако шоу отменили, о чем сообщил мэр города Евгений Наумов в комментарии пропагандистским СМИ, информирует «НБН».

По словам главы Краснодара, отмена выступления певицы «была неизбежной», поскольку местные жители против того, чтобы к ним приезжали артисты, которые «признаются в любви власти в Украине». Наумов заявил, что никому не позволит зарабатывать в городе, имея такую позицию. Чиновник добавил, что деньги таких, как Лорак, могут пойти на поддержку украинских военнослужащих.

Напомним, что в СМИ распространились слухи о том, что звезда финансово поддерживает Вооруженные силы Украины. В связи с этим певица выложила пост-опровержение в своих соцсетях.

В публикации Лорак пожаловалась на фейковые сообщения о ней в СМИ. Также знаменитость «объяснила» свой переезд в Российскую Федерацию, рассказав, кто якобы вынудил ее оставить Украину.