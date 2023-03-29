В интервью YouTube-каналу «Король Твого Міста» Клопотенко признался, что он бы отклонил предложение президента стать поваром для его семьи, информирует «НБН».

По словам ресторатора, он не хочет кормить только одного человека, даже если это руководитель страны, ведь он может сделать больше, чем просто кормить президента. При этом кулинар не стал отказываться от составления меню для семьи главы государства, если бы, например, ему позвонила первая леди Елена Зеленская и попросила об этом.

Отметим, что с женой президента шеф-повар реформировал школьное питание в нашей стране. Также благодаря его инициативе украинский борщ внесли в Список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что вызвало ярость в Москве.