На своем YouTube-канале блогер, который часто делится эксклюзивом о знаменитостях, рассказал, что у певицы в России возникают серьезные проблемы с бренд-именем, так как она не платит налоги, информирует «НБН».

По словам Беспалова, по этой причине в июне прошлого года налоговая служба РФ приняла решение закрыть фирму артистки, которую могут полностью ликвидировать. Кроме того, все счета Лорак заморожены.

Исполнительница активно пытается решить финансовые проблемы, одалживая деньги у богатых знакомых, рассчитывая, что российские коллеги по сцене, в частности путинист Филипп Киркоров, не бросят ее в беде.

Ранее экс-менеджер Филиппа Киркорова рассказал, что личная жизнь Лорак дало трещину из-за ее финансовых проблем. Бывший бойфренд звезды сбежал в США после того, как ее карьера начала приходить в упадок.