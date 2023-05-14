Об этом пишет «НБН«.

Победу в финале самого престижного музыкального конкурса Европы получила представительница Швеции. Второе место заняла Финляндия, третье было за Израилем.

Отметим, что представители Украины, коллектив TVORCHI также продемонстрировали хорошие результаты. Им удалось войти в десятку лучших на Евровидении 2023 и занять шестую позицию.

К слову, победительница Евровидения от Швеции Loreen уже второй раз забирает победу на самом престижной музыкальном конкурсе Европы. Ранее она уже побеждала на Евровидении в 2012 году. Таким образом Швеция уже седьмой раз выигрывает конкурс.

Стоит напомнить, что по правилам Евровидения конкурс должна принимать страна, которая одержала победу в прошлом году, но в связи с тем, что в стране идет война конкурс от имени Украины приняла Великобритания. К слову, в самом начале конкурса прошлые победители Евровидения Kalush Orchestra выступили с нашумевшим хитом «Stefania».

Напомним, что ранее Владимиру Зеленскому отказали в обращении в финале Евровидения.