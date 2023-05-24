На своем YouTube-канале Беспалов сообщил, что MARUV (настоящее имя – анна Корсун) планирует вернуться в Украину после ее победы. Певица вместе с мужем Александром приняли решение «переждать» войну, информирует «НБН».

По словам блогера, артистка рожала первенца в Киеве, чтобы после победы Украины оправдаться за свое молчание о кровопролитии в стране, заявив, что она заботилась о безопасности ребенка.

У исполнительницы с мужем также есть другой план на случай, если у звезды «не сложится» в Украине. Супруги рассматривают вариант возвращения в Москву, где певица начнет заново строить карьеру, поскольку она не разорвала контракт с лейблом Warner Music Russia.

Друг семьи MARUV рассказал, что артистка может переехать и в ОАЭ, однако ее муж не уверен, что он сможет «потянуть» расходы в стране для богачей. Супругам не важно, где жить, главное иметь стабильную прибыль, а артистка в Эмиратах сможет выступать для россиян.

Кроме того, исполнительница и ее муж считают, что им главное «не принимать правила игры политиков», считая вторжение РФ в Украину «грязными играми».

Напомним, что накануне начала полномасштабной войны MARUV заступалась за коллег по сцене, которые ездят выступать в Россию. Певица заявляла, что артистам якобы сложно зарабатывать в Украине из-за «плохо развитого» шоу-бизнеса.