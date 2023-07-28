В своем Instagram-аккаунте артистка балета прокомментировала отставку министра культуры. Кухар написала, что есть много кандидатов, которые пытаются получить власть любым путем, информирует «НБН».

По словам танцовщицы, культура создает мировоззрение государства, поэтому в этой сфере важно аккумулировать и сохранить все лучшее, чтобы передать это будущему поколению украинцев. Балерина подчеркнула, что по этой причине важно, чтобы новый глава Минкульта был достоен своей должности.

В комментариях под публикацией артистку призвали возглавить ведомство, пообещав поддержать ее. Кухар призналась, что она получила такое предложение, однако сейчас у нее есть миссия другого порядка.

Напомним, прима-балерина раскрыла малоизвестный факт об отношениях со своим первым мужем.