В интервью изданию Viva Потап ответил на вопрос журналистов относительно влияния публичного осуждения на его ментальное здоровье. Продюсер признался, что он делает максимум для того, чтобы обвинения сограждан не затрагивали его, информирует «НБН».

По словам артиста, некоторые претензии украинцев – «просто чушь», которую непонятно зачем раздувать, когда для обсуждений есть более важные темы. Некоторые вопросы звезде хотелось прояснить, озвучить свое мнение или извиниться.

Знаменитость признался, что он был спортсменом и тренером, поэтому умеет «экологически» переживать свои поражения и учиться на собственном опыте.

Потап отметил, что спортсмены понимают, что что-то гораздо более резонансно воспринимается в кризисной ситуации. Продюсер добавил, что он «всегда за диалог» и четко разделяет понятия конструктивной критики и хейта.

Ранее артист Андрей Данилко рассказал, как медийные личности из шоу-бизнеса влияют на политику.