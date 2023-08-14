В подкасте на YouTube-канале STAND UP BATTLE артист рассказал, что в детве он ездил как в украинское, так и в российское село. По словам Скрипки, оба места произвели на него разные впечатления, информирует «НБН».

Музыкант вспомнил, что в селе в Украине дети обращались к родителям на «вы», люди вели себя благородно, жили дорого-богато, имели свой огород. В населенном пункте была асфальтированная дорога, везде чисто. Бабушка с дедушкой часто баловали внука борщами и варениками.

Певец отметил, что у дедушки в России не было сада, огорода, пол в доме земляной. В деревне люди постоянно «прикладывались к бутылке», при чем не готовили самогон, а все спиртное выпивали на уровне браги.

По словам Скрипки, он остался под впечатлением, когда мама отправила его погулять со сверстниками. В селе подростки 12 лет курили, пили портвейн, матерились, парни лапали девочек. После увиденного, будущая звезда украинской сцены возвращаться туда не захотел.

«Попросил маму больше туда не приезжать», – признался музыкант.

Ранее Скрипка рассказал, как кремлевский пропагандист Александр Дугин получил от него ногой в челюсть за оскорбление украинцев.