Артистка-предательница выступила на «патриотических» концертах «Время героев» в Уфе и «ПесниZаРодину» в Кемерово, не забывая подпевать пропаганде государства-террориста, информирует «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

На кемеровской сцене Повалий пела на фоне нацистского символа «Z», вокруг нее бегала подтанцовка в кокошниках. В Уфе артистка во время концерта начала признаваться в любви «великой стране».

После выступлений певица охотно общалась с представителями пропагандистских СМИ, где говорила ложь об Украине и оскорбляла ее граждан.

По версии Повалий, украинцам «не хватило духовного воспитания», поэтому в стране произошла Революция Достоинства. Ее соотечественники тогда якобы не переживали за семьи и не думали о своем будущем.

Предательница выдала, что «патриотическая» песня «воспитывает духовность», отметив, что в РФ «могущественная» и «мудрая» молодежь, поэтому агрессивное государство ждет «великое» будущее.

Напомним, бывший концертный директор Софии Ротару объяснил, почему карьера Повалий в РФ под угрозой.