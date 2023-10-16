Телезвезда в своем Instagram-аккаунте опубликовала пост, в котором ответила на упреки хейтеров относительно ее третьей беременности. Ребрик заявила, что она не рассматривает ребенка в качестве инструмента для достижения чего-либо, информирует «НБН».

Ведущая удивлена циничными заявлениями комментаторов о выгоде третьей беременности, в частности возможности всей семьей уехать за границу, а ее мужу Андрею Дикому «откосить» от армии.

Актриса отметила, что люди рожают детей, поскольку любят друг друга. Она добавила, что некоторые могут мечтать и о третьем ребенке, а бывает просто незапланированная беременность.

Ребрик посоветовала хейтерам воспринимать мир не через выгоду, а через сердце, по ее мнению, с этого ракурса он интереснее.

Напомним, украинская певица Надя Дорофеева призналась, почему до сих пор не стала мамой.