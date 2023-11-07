В интервью Славе Демину Ясинский отметил, что, по его мнению, сейчас Козловскому не стоило начинать диалог с Кондратюком, не имея рядом опытного юриста. Продюсер подчеркнул, что певец, который сейчас служит в ВСУ, «пошел на зарубу» с мощным и интеллектуальным телеведущим, информирует «НБН».

Ясинский назвал считает поведение судьи шоу «Х-фактор» некорректным, а его бывшего подопечного – непродуманным. По мнению продюсера, причина этого конфликта кроется не в деньгах, и имеет более глубокие психологические причины.

Продюсер Поляковой считает, что Кондратюк не хочет заработать, а стремится усложнить жизнь Козловскому, и в основе этой ссоры лежит эмоциональная составляющая двух людей, которые что-то не поделили.

Ясинский добавил, что на месте своего коллеги он стремился бы разрешить конфликт, чтобы двум сторонам было комфортно. Он не представляет, как живет Кондратюк, который знает, что человек, с которым он работал, страдает.

Ранее продюсер Вадим Лисица заявил, что Кондратюк забирает большую часть военной зарплаты экс-подопечного.