В интервью изданию OBOZ.UA Горов, который в свое время снимал клипы для Повалий и приглашал ее в мюзиклы, предположил, что артистка верит в тот бред, который рассказывает российским СМИ. По его мнению, на исполнительницу повлияла пропаганда, информирует «НБН».

Клипмейкер напомнил, что одно время Повалий и ее муж Игорь Лихута чаще бывали в России, чем дома. Горов считает, что им в голову влезла «имперская сущность», которая съедает всю человечность, оставляя любовь к деньгам.

Режиссер заявил, что певица будет делать все, чтобы сохранить расположение россиян. В комментарии одному из пропагандистских порталов артистка заявила, что она на стороне РФ и хочет, чтобы Украина вышла из «зомбированного состояния».

В прошлом месяце блогер Богдан Беспалов рассказал, что артистка получила гражданство Российской Федерации. Звездный обозреватель опубликовал документ, который подтверждает, что она имеет паспорт государства-террориста.