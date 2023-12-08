Пропагандисты издания «Московский комсомолец» расспросили знаменитостей, каким гаджетами они пользуются, чтобы составить список звезд, которые не отказались от iPhonе, информирует «НБН».

В комментарии СМИ прима-балерина устроила истерику, услышав вопрос о «запрещенном» смартфоне. Заслуженная артистка РФ сообщила, что она подарила «яблочный» телефон вместе с чехлом, на котором красуется ее логотип и надпись «Анастасия Волочкова», своей помощнице Лоле.

«А в стране больше других проблем нет?» – атаковала пропагандистов танцовщица.

Волочкова потребовала личную встречу с главой внешнеполитического ведомства РФ. По словам артистки балета, она хотела бы обсудить с Лавровым «реальные вопросы» для развития искусства и культуры.

Напомним, российская балерина внезапно встала на защиту певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина, который осудил вторжение РФ в Украину.