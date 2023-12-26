В интервью журналисту Дмитрию Гордону артистка честно призналась, что пока не решилась стать мамой. По словам звезды, долгое время она думала только о развитии своей карьеры, пока не осознала, что ей нужно меняться, чтобы создать семью, информирует «НБН».

Знаменитость поняла, что ей нужно стать хорошей женой, которая не будет зациклена на работе, чтобы в ее жизнь пришел достойный мужчина. Могилевская стремилась найти в себе женские качества и ради этой цели даже ездила в Индию.

Певица призналась, что, будучи симпатичной женщиной, успешным известным человеком, она десять лет оставалась одинокой. Несмотря на это звезда украинской сцены твердо решила, что ее единственной любовью будет не кто-нибудь, а ее муж.

Напомним, что в одном из интервью Могилевская признавалась, сожалеет ли о том, что в 2004 году она поддерживала Виктора Януковича. Певица вспомнила, как обсуждала это с Кузьмой Скрябиным.