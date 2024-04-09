Карандеев на своей Facebook-странице отреагировал на хейт вокруг бронирования от мобилизации работников цирка и СМИ. По его словам, с начала полномасштабной войны правительство установило алгоритм бронирования работников сферы культуры и медиа, который остается неизменным, информирует «НБН».

Чиновник заявил, что работников театров, музыкальных заведений, цирков бронировали и продолжать бронировать, так как без них невозможна работа этих заведений.

И.о. руководителя Минкульта отметил, что госпредприятие «Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины» – высококлассные мастера своего дела, а не «уличное шапито».

Также Карандеев напомнил, что россияне манипулируют общественным мнением в нашей стране и за рубежом. В условиях распространения врагом лжи и дезинформации медиа Украины – опора нацбезопасности государства и источник правдивой информации. По этой причине часть работников этой сферы также бронируют.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк высказался об уклонении от ТЦК и объяснил необходимость мобилизации.