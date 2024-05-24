Пивоваров в интервью Рамине Эсхакзай признался, что он представлял другую личность под таинственным образом Klavdia Petrivna. По словам артиста, он давно написал песню «Барабан», которая должна была быть сольной композицией, информирует «НБН».

По словам музыканта, однако затем он встретился с менеджером Klavdia Petrivna и оказалось, что он знаком с загадочной исполнительницей, которая была на многих его концертах.

Новый трек «Барабан» Пивоваров решил записать в дуэте, предложив певице сотрудничество. Артист отправил композицию Klavdia Petrivna, она ей понравилась, они встретились на студии и доработали ее.

Певец также предложил исполнительнице выйти с ним на сцену во Дворце спорта, впервые физически появиться перед слушателями.

Музыкант признался, что когда он впервые услышал песни Klavdia Petrivna, то немного иначе представлял ее образ. Однако после общения с самой загадочной исполнительницей, он понял, что девушка действительно взрослая не по годам и убедился, что не стоит судить человека по внешности.

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