В пресс-службе фестиваля АTLAS UNITED 2024 сообщили, что Верка Сердючка с бэндом должна была представить на мероприятии эксклюзивную украиноязычную программу, однако выступление знаменитости не состоится, информирует «НБН».

Как выяснилось, команда звезды украинской и европейской сцены из-за ситуации в стране и отсутствия ключевых музыкантов не смогла провести полноценные репетиции, чтобы выступление состоялось на должном уровне. Поэтому мероприятие АTLAS UNITED 2024 пройдет без Верки Сердючки.

Отметим, что Данилко фактически вынудили украинизировать репертуар после концерта в Osocor Residence в мае, где Верка Сердючка исполняла своих русскоязычные хиты.

Шоумен не стал игнорировать скандал и частично перевел на украинский язык легендарную песню «Гуляночка». С новой композицией Сердючка зажигала на свадьбе.

Как сообщалось, украинский певец Владимир Дантес объяснил, почему скандальная блогерша Алхим в публичном пространстве продолжает пропагандировать русский язык, музыку и сериалы.