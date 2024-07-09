Звезда украинской сцены в интервью изданию «Фокус» высказалась о коллегах, которые во время войны часто оказываются в эпицентре скандалов. По словам Огневич, она была удивлена позицией Олега Винника, который сейчас живет в Германии, информирует «НБН».

Артистка объяснила, что до полномасштабного вторжения россиян творчество и позиционирование кумира «волчиц» кардинально отличались от нынешней позиции певца. Говоря о других коллегах, представительница Украины на «Евровидении-2013» отметила, что их судьба ей не интереса от слова «вообще».

Также Огневич высказалась о Потапе, который также живет за рубежом и там активно путешествует. Знаменитость отметила, что представители отечественного шоу-бизнеса, которые выехали из Украины, сделали это по определенным причинам и обстоятельствам, которые им известны.

Певица отметила, что каждый имеет право на собственный выбор, который при этом всегда отражает истинную сущность и позицию человека. Поэтому артистка уважает тех, кто остался в Украине и продолжает работать на ее благо, приближая победу в войне.

Звезда считает, что настоящие патриоты остаются со своей родиной в самые сложные времена, помогая ей восстанавливаться и преуспевать.

Ранее Огневич рассказала, какие наглые предложения поступали ей от россиян после начала полномасштабной войны.