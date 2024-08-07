Камалия в интервью Славе Демину призналась, что в 2022 году задумывалась над тем, чтобы вступить в ряды ВСУ. Певица умеет отлично стрелять, поэтому могла бы служить снайпером, информирует «НБН».

По словам артистки, от этой идеи ее отговорили военные, в частности Валерий Залужный, который тогда был главнокомандующим армии Украины. Генерал сказал, что она сможет сделать гораздо больше, чем если пойдет воевать.

Звезда украинской сцены отметила, что окончательно на ее решение повлияли дочери-двойняшки, которым на тот момент было по 8 лет. Камалия почти не виделась с Арабеллой и Мирабеллой, которые находятся в Лондоне, и не хотела их совсем лишать материнской любви. Также певица понимала, что, если с ней что-то случится, девочки могут остаться сами, так как их папа уже не молод.

В результате артистка не пошла на фронт и активно занялась волонтерской деятельностью.

Напомним, Андрей Данилко прокомментировал высказывания Таисии Повалий об «освобождении» Украины российскими захватчиками.