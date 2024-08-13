Неделю назад в интервью Славе Демину Камалия призналась, что бывший муж сильно обидел ее словами, после чего она поняла, что хочет разорвать отношения, информирует «НБН».

«Одно слово все переворачивается, и у меня идет отторжение», – рассказала звезда украинской сцены, однако не раскрыла, что именно сказал ей пакистанский бизнесмен.

В новом интервью YouTube-каналу «Власть vs Влащенко» певица решилась рассказать подробности развода. По словам знаменитости, большую роль сыграла в этом ее падчерица Татьяна, дочь Захура от бывшей жены-россиянки.

Артистка отметила, что отношения между ней с дочерью экс-супруга были сложными и холодными, они постоянно конфликтовали. После начала полномасштабного вторжения бывший возлюбленный Камалии вывез всю семью в Лондон, где живет Татьяна.

Женщины стали ссориться еще больше, в том числе из-за войны. Падчерице не нравилось, как певица высказывалась о россиянах, и она начала ей мстить. Артистка говорила об этом Захуру, но он ей не верил.

Исполнительница ожидала, что возлюбленный заступится за нее, скажет Татьяне, чтобы она уважала мать его детей, однако он не сделал этого. Вскоре звезда приняла решение о разрыве отношений, когда Захур сказал, что скорее с ней разведется, чем бросит старшую дочь.

Ранее Камалия рассказала, как в начале полномасштабной войны Валерий Залужный отговорил ее идти снайпером на фронт.