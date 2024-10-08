Alyona Alyona в интервью для проекта Weekend Show на YouTube-канале M1 честно ответила на вопрос, хочет ли она повторить опыт с участием в «Евровидении». Отметим, что ходят слухи о намерении реперши представить себя на конкурсе как сольную исполнительницу, информирует «НБН».

По словам артистки, в этом году она не планирует снова пробовать свои силы в песенном шоу, однако в будущем это вполне возможно, когда она и ее творчество изменятся.

В то же время знаменитость допускает, что на Нацотборе украинцы могут увидеть певицу Jerry Heil, с которой они заняли третье место на «Евровидении» в прошлом году. По словам Alyona Alyona, исполнительница даже запустила свой хэштег #jerryheilєвробачення2025.

Реперша добавила, что, если Jerry Heil снова захочет представить Украину на «Евровидении» она со всей аудиторией ее поддержит.

Напомним, 17 сентября стартовал Нацотбор на «Евровидение-2025», исполнители могут подать заявки на участие до 10 ноября. Первой это сделала певица СолоХа, анонсировав мощную конкурсную песню.