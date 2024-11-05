P.Diddy свой 55-й день рождения встретил не в роскошном ресторане или дорогом клубе, а за решеткой в федеральной тюрьме на фоне судебных исков по поводу сексуального насилия с его стороны.

Дети организатора «белых вечеринок» на своих страницах в соцсети Instagram показали, как поздравляли отца, информирует «НБН».

Фото – instagram.com/princejdc

Квинси Браун, Джастин, Кинг, Ченс, Лав и близнецы Джесси и Д’Лила Комбс позвонили отцу и спели ему традиционное «Happy birthday». Также наследники приготовили праздничный торт, на котором сами задули свечи. Рэпер поблагодарил детей за поддержку, заявив, что он ими гордится не может дождаться встречи с ними.

Американское издание New York Post пишет, что в этом году P.Diddy остался без громкого и роскошного празднования дня рождения, однако 4 ноября он не мог жаловаться на питание в тюрьме. На завтрак артисту принесли кекс, хлопья и фрукты, на обед он съел фрикадельки, пасту с соусом маринара и салат, на ужин рэпер получил курицу, жареный рис с тофу, морковью и черной фасолью.

Напомним, что Шон Комбс был задержан в Нью-Йорке 16 сентября, его подозревают в секс-торговле людьми и рэкете. Первой иск против P.Diddy подала его бывшая девушка, певица Кассандра Вентура. Звезда заявила, что на «белых вечеринках» артиста она не раз становилась жертвой жесткого обращения с его стороны.

Позже выяснилось, что на этих мероприятиях страдало от сексуального насилия множество других мужчин и женщин. На сегодня в этих преступлениях Комбса обвиняют 120 человек, самой молодой жертве могло быть 9 лет. Пять новых исков против рэпера подали в прошлом месяце, СМИ рассказали подробности обвинений.