Как сообщает ВВС, двое мужчин и три женщины обвинили P.Diddi в сексуальном насилии над ними на различных вечеринках в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лас-Вегасе, подав против него соответствующие иски. Самому молодому обратившемуся в суд было 13 лет на момент предполагаемого инцидента, информирует «НБН».

По данным журналистов, в пяти новых делах против иконы хип-хопа утверждается, что рэпер или его сообщники подсыпали в алкогольные напитки наркотики на мероприятиях.

Как рассказали истцы, в связи с этим на вечеринках Комбса они чувствовали головокружение, тошноту и чувствовали себя вне своего тела. Пострадавшие заявили, что артист изнасиловал их, принудил к оральному сексу или агрессивно их ощупывал за гениталии.

Напомним, что P.Diddi столкнулся с обвинениями в домашнем насилии, сексуальном эксплуатации и изнасилованиях почти год назад. Недавно один из адвокатов пострадавших сообщил, что более 100 человек планируют подать на звезду в суд.

В то же время прокуроры утверждают, что помимо этого Комбс также занимался похищением людей, принудительным трудом, взяточничеством и другими преступлениями.

Сейчас хип-хоп артист находится в тюрьме, ожидая суда в Нью-Йорке, который назначен на май 2025 года. Рэпер не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

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