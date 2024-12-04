Американский журнал People, ссылаясь на источники, рассказало, как Бритни Спирс отпраздновала свое 43-летие. По данным СМИ, звезда решила побаловать себя отдыхом за границей, информирует издание «НБН».

Собеседник журналистов сообщил, что «принцесса поп-музыки» себе на день рождения подарила веселый отпуск. Знаменитость собрала своих ближайших друзей и на частном самолете отправилась с ними в Мексику. Инсайдер отметил, что певица «не могла дождаться, чтобы отпраздновать на солнце».

Бритни Спирс на своей странице в соцсети Instagram показала поклонникам платье, которое она выбрала для торжества, а также свой праздничный торт.

Напомним, что свое 40-летие звезда также встречала в Мексике, где она любит проводить время. Тогда певица посетила город Кабо-Сан-Лукас с бывшим мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари.

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