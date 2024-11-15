Американский продюсер, исполнитель P.Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) находится за решеткой, его подозревают в секс-торговле людьми и рэкете. Фонг рассказала, в каких условиях содержат рэпера в тюрьме.

По ее словам, в отделении «4 Север» Бруклинского городского центра содержания нет камер. Заключенные находятся в комнатах, как в общежитии, пишет «НБН» со ссылкой на издание The Mirror US.

Ежедневно заключенные встают в 06:00, в течение дня они могут играть в настольные или карточные игры, пинг-понг, а также проводить время в спортзале.

Журналистка отметила, что арестованные имеют доступ к планшетам, которые не подключены к интернету, и играть в видеоигры, слушать музыку, смотреть фильмы.

В то же время за решеткой есть и некоторые строгие правила, например, там кровати размещены друг от друга на расстоянии не больше, чем на 30 сантиметров. В ванных комнатах и душевых есть только тонкие шторки, поэтому арестованные могут слышать многое.

Напомним, ранее СМИ узнали, как P.Diddy за решеткой отпраздновал 4 ноября свое 55-летие.