Фреймут в интервью Рамине Эсхакзай рассказала, что во время работы на телевидении она всегда отстаивала интересы зрителя, которому хотели «скормить фастфуд», снимая программы легко, просто и быстро, информирует издание «НБН».

Звезда шоу «Підйом», «Хто зверху?», «Ревізор», «Інспектор Фреймут» рассказала, что ее не любили гримеры на телеканалах, потому что она не хотела с ними работать. Журналистка объяснила, что тогда занимались внешним видом ведущих студенты, которые были готовы рано вставать ради практики.

Однажды в период работы в программе «Підйом» Фреймут на гриме задремала. Она проснулась от того, что что-то дымит, как оказалось, ее волосы. Журналистка не захотела, чтобы подобный инцидент повторился и начала работать со своей бьюти-командой, отстаивая свой внешний вид в кадре.

Также Фреймут призналась, что, будучи очень популярной на родине, она не смогла найти работу после переезда в Лондон и начать там карьеру. Ведущую не захотели брать на британские телеканалы, объясняя тем, кто она не захочет работать обычной журналисткой при наличии большого опыта.

Как сообщалось, продюсер Игорь Кондратюк и певец Виталий Козловский поставили точку в конфликте, который длился более десяти лет.