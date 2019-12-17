ГПУ выплатит миллион уволенному военному прокурору Кулику — решение суда

Окружной админсуд Киева обязал ГПУ выплатить уволенному военному прокурору военной прокуратуры сил антитеррористической операции Константину Кулику свыше 1 млн грн.

Окружной админсуд Киева обязал ГПУ выплатить уволенному военному прокурору военной прокуратуры сил антитеррористической операции Константину Кулику более 1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Судом установлено, что размер единовременного пособия в размере 50 процентов месячного денежного довольствия за каждый календарный год службы, который должен быть выплачен истцу, составил 468 217, 80 грн. А поскольку время задержки выплаты ГПУ такой суммы, по состоянию на момент принятия судебного решения, составлял 663 рабочих дня, судом на основании требований 117 КЗоТ Украины было, в том числе, обязано ответчика выплатить Кулику К. его средний заработок за все время задержки в размере 1149734, 82 грн", — говорится в сообщении.

Также суд установил, что ответчиком при увольнении истца не была начислена и выплачена Кулику компенсация за неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска как участнику боевых действий, хотя осуществление таких выплат уволенному работнику является законодательно определенной обязанностью ГПУ.

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Отдел работы с кадрами управления обеспечения деятельности военных прокуратур Главной военной прокуратуры ГПУ тоже не передал в семидневный срок после получения приказа об увольнении истца в соответствующий военный комиссариат экземпляр личного дела Кулика для постановки его на воинский учет, что является нарушением действующего законодательства.

Как сообщалось, военный прокурор военной прокуратуры сил антитеррористической операции Кулик в апреле 2017 года был уволен с военной службы в запас.

Фото: sud-report.org.ua

По материалам: ukrinform.ru