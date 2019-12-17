Одного из протестующих возле Рады забрала «скорая»

Скорая помощь забрала одного из протестующих под Верховной Радой, вероятно представителя "Национального корпуса".

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Перед этим у парламента произошли столкновения представителей "Нацкорпуса" с полицией. Протестующие бросали в полицейских камнями.

Правоохранители задержали нескольких митингующих.

Как сообщал Укринформ, ранее во время столкновений полиции с протестующими пострадали двое правоохранителей и было разбито стекло в дверях отеля "Киев". "Громадське" сообщило, что пострадали их журналисты, в которых протестующие бросали стойками от палаток. Среди протестующих, которые устанавливали палатки и участвовали в стычках, преимущественно представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин".

Читайте также: В правительственном квартале — столкновения между полицией и протестующими

Под Верховной Радой 17 декабря проходят одновременно несколько массовых акций. В частности, это акции относительно рынка земли, авто на еврономерах и на поддержку законопроектов относительно Трудового кодекса. Всего в районе Верховной Рады находятся несколько тысяч человек.

По материалам: ukrinform.ru