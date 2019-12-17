В Украине более 75% водителей не пользуются ремнями безопасности

Общество
Таисия Слепцова0
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В Украине более 75% водителей не пользуются ремнями безопасности

Исследование Центра демократии и верховенства права (CEDEM) показало, что более 75% водителей в Украине не пользуются ремнями безопасности.

Об этом сказала заместитель директора Центра демократии и верховенства права Олеся Холопик на брифинге в Укринформе, сообщает корреспондент агентства.

"Мы недавно представили всеукраинское исследование, которое показало, что большое количество водителей и пассажиров игнорируют ремни безопасности. Более 75% водителей ими не пользуются. А штрафы за не пользование ремнями мизерные, лишь 51 гривня", — сообщила она.

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В Украине более 75% водителей не пользуются ремнями безопасности

Холопик отметила, что пассажиры и водители часто не пользуются ремнями безопасности, так как среди них популярные мифы, как: при аварии ремень не разрешит оставить автомобиль, на заднем сиденье пристегиваться необязательно или существует убеждение, что подушек безопасности будет достаточно.

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По данным CEDEM, в прошлом году ремнями безопасности пользовалось 23% водителей и пассажиров, а в 2017 — лишь 15%.

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По материалам: ukrinform.ru


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