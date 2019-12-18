Из Украины за десять лет уехали 4 миллиона человек — Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет привел данные по миграции, согласно которым с 2010 года за границу уехали и остались там почти 4 млн украинцев.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, обнародовав соответствующий график.

"Делюсь одним из важнейших графиков Украины. Данные по миграции с 2010 года. А также неожиданный вывод, который можно сделать на его основании", — отметил он.

Так, как отметил Дубилет, с 2010 года за рубежом осталось почти 4 миллиона украинцев.

"Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд — вверх. Исключение — в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", — отметил чиновник.

В то же время, по его словам, безвизовый режим существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. "Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере официально) и больше — в Европу. Что ж, будем делать все, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов выезжать из дома", — подытожил Дубилет.

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Как сообщал Укринформ, в Украине с 14 декабря стартовал второй этап пробной переписи населения в рамках подготовки к Всеукраинской переписи 2020 года. В пробной переписи участвуют жители части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

Ранее Дубилет выражал мнение, что на переписи населения, запланированной на 2020 год, можно сэкономить 2-3 миллиарда гривень, использовав современные технологии.

По материалам: ukrinform.ru