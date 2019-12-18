<img class="aligncenter" title="Кабмин продлил пилотный проект по трансплантации на 2020 год » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/e3e60139184cd8cfa1d2cdd925ed635c.jpg» alt=»Кабмин продлил пилотный проект по трансплантации на 2020 год» width=»100%» />
Кабинет министров на заседании принял решение о продлении пилотного проекта по трансплантации на 2020 год.
Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.
"Приняли несколько важных для здравоохранения решений: правительство продолжило пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Это позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинской услуги", — написал Гончарук.
Читайте также: Правительство направило более 300 миллионов на зарплаты шахтерам
По его словам, власти также совершенствуют прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом, закладывает финансирование на такую возможность для наших граждан.
Кроме того, подчеркнул Премьер-министр, будет усилено противодействие ВИЧ/ СПИДу и туберкулезу в Украине.
Фото: КМУ
По материалам: ukrinform.ru