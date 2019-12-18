<img class="aligncenter" title="Кабмин продлил пилотный проект по трансплантации на 2020 год » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/e3e60139184cd8cfa1d2cdd925ed635c.jpg» alt=»Кабмин продлил пилотный проект по трансплантации на 2020 год» width=»100%» />

Кабинет министров на заседании принял решение о продлении пилотного проекта по трансплантации на 2020 год.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

"Приняли несколько важных для здравоохранения решений: правительство продолжило пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Это позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинской услуги", — написал Гончарук.

Читайте также: Правительство направило более 300 миллионов на зарплаты шахтерам

По его словам, власти также совершенствуют прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом, закладывает финансирование на такую ​​возможность для наших граждан.

Кроме того, подчеркнул Премьер-министр, будет усилено противодействие ВИЧ/ СПИДу и туберкулезу в Украине.

Фото: КМУ

По материалам: ukrinform.ru