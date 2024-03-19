В аналитическом материале ISW обратили внимание на отчет главы ЦИК Эллы Памфиловой по итогам так называемых президентских выборов в РФ. По ее словам, в этому году была рекордная явка избирателей – 77,44%, а Путин «победил» с результатом в 87,28% голосов, информирует «НБН».

Глава Кремля и его соратники похвастались тем, что такие показатели общественной «поддержки» якобы демонстрируют «единство» РФ и «доверие» к диктатору.

В ЦИК также отчитались о том, что президент-агрессор на временно захваченных территориях Донетчины, Луганщины, Херсонщины, Запорожья и в Крыму якобы набрал от 88,12% до 95,23% голосов.

Американские аналитики отметили, что в оккупации «чиновники» сфальсифицировали рекордно высокую поддержку главы Кремля, принуждая украинцев участвовать в фейковых президентских выборах. По словам Путина, такие показатели якобы свидетельствуют о «благодарности за российскую защиту» жителей захваченных регионов.

В ISW объяснили, что президент РФ продолжает создавать информационные условия для оправдания затяжной войны против соседнего государства и долгосрочной оккупации его территорий под предлогом «защиты» мирных украинцев.

Ранее глава России заявил, что хочет создать в Украине «санитарную зону». У Зеленского объяснили слова диктатора.