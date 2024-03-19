Американское издание Politico пишет, что руководство Евросоюза за три месяца до выборов в ЕС сводит к минимуму разговоры о расширении организации, чтобы успокоить фермеров, которые недовольны дешевым импортом из-за пределов блока, экологическими нормами и высокой стоимостью топлива, информирует «НБН».

Один из чиновников Евросоюза рассказал журналистам, что Брюссель пытается успокоить фермеров. Поэтому руководство ЕС приняло решение публично не обсуждать работу над интеграцией, Украины, Молдовы и ряда государств Западных Балкан в организацию, опасаясь побочных эффектов со стороны протестующих перед выборами.

В материале СМИ отмечается, что на ближайшем саммите блока представители стран-членов Европейского Союза почти не затронут тему расширения организации и просто «подведут итоги» в вопросе будущих задач.

Ранее издание назвало три государства ЕС, которые не поддержали инициативу по закупке боеприпасов для украинских войск за счет замороженных активов страны-агрессора.