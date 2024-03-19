Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства сообщил, что его страна якобы является одним из государств, которое призывает к миру в Украине на европейской платформе и платформе Североатлантического Альянса, информирует «НБН» со ссылкой на CNN Turk.

По словам главы МИД, Анкара не видит оснований для решения «проблемы» в этом году и надеется, что мир наступит в 2025-м. При этом Фидан не стал уточнять, каким именно турецкое руководство видит завершение войны в Украине.

Дипломат отметил, что глава государства Реджеп Эрдоган, используя «все свои лидерские качества», призывает к миру. Министр добавил, что боевые действия в Украине превратились в войну на истощение и обе стороны несут потери.

Напомним, что на днях турецкий лидер поздравил кремлевского диктатора Владимира Путина с «победой» на так называемых президентских выборах в РФ. Также Эрдоган в очередной раз предложил сыграть роль посредника в возможном переговорном процессе между Киевом и Москвой.

Как сообщалось, глава Кремля сделал циничное заявление в ответ на призывы французского лидера Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию.