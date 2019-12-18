«Прожиточный минимум утратил смысл»: Соколовская рассказала, как повысить соцвыплаты

Отвязка выплат прожиточного минимума, которая предусматривается подготовленным Минсоцполитики законопроектом, позволит аккумулировать средства на повышение социальных выплат наиболее уязвимым группам населения.

Об этом рассказала министр социальной политики Юлия Соколовская, сообщает пресс-служба ведомства.

"Прожиточный минимум утратил свой смысл, его повышение не помогает социально незащищенным группам населения, выплаты которым составляют от двух прожиточных минимумов, зато он обогащает отдельные группы должностных лиц, зарплаты которых состоят из 30 или 50 прожиточных минимумов. У моей бабушки пенсия 2100 гривень, ей не хватает этих денег, как и большинству пенсионеров. Мы исправим эту несправедливость, "отвяжем" прожиточный минимум от нецелевых выплат, это позволит аккумулировать средства для его повышения и повлиять на качество жизни социально незащищенных групп", — сказала Соколовская.

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Она напомнила, что в среду в Верховной Раде состоятся парламентские слушания по подготовленному Минсоцполитики законопроекту об отвязке ряда выплат от прожиточного минимума.

По словам Соколовской, эта инициатива позволит аккумулировать средства и поэтапно повысить социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения.

При этом в перспективе увеличение размера соцвыплат почти в два раза, добавила министр.

Как отмечают в ведомстве, если законопроект одобрит парламент, то с 1 января 2021 года вводится термин "минимальный должностной оклад", что планово составляет 50% минимальной заработной платы для расчета зарплат работников бюджетной сферы.

При этом штрафы/пени за различные нарушения будут рассчитывать по новым терминам "расчетная единица" и "штрафная ставка", которые будут утверждаться Государственным бюджетом накануне нового бюджетного года.

По материалам: ukrinform.ru