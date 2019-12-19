Более 50% граждан поддерживают вступление Украины в НАТО

Согласно результатам совместного социологического опроса Института Горшенина и Фонда им. Фридриха Эбарта, вступление Украины в Североатлантический альянс поддерживают 51% украинцев.

Об этом во время круглого стола в Институте Горшенина на тему: "Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ боеспособность Украины" заявил первый вице-президент института Виктор Соколов, сообщает корреспондент Укринформа.

По его информации, на вопрос "Если бы сегодня проводился референдум относительно вступления Украины в НАТО, как бы вы проголосовали?" большинство украинцев заявили о поддержке вступления.

"51,2% за вступление Украины в НАТО, против — 30,1%, не голосовали бы — 2,5% и 13,5% сказали, что трудно ответить на этот вопрос", — сообщил Соколов.

По его словам, если посмотреть на динамику результатов аналогичных опросов с 2008 года, когда вступление в НАТО поддерживали лишь 19% украинцев, то с 2014 года доля граждан, поддерживающих такое вступление, превысила 50%.

Относительно регионального разреза, по словам Соколова, наибольшая поддержка вступления в НАТО наблюдается в западном регионе — 72%, самая низкая — в восточном регионе, где более 50% против вступления в НАТО.

Читайте также: Украина и НАТО обновили Дорожную карту сотрудничества

Также он отметил, что положительно вступление в Альянс воспринимает молодежь от 18 до 29 лет — 55,9%, наиболее негативное восприятие Альянса у людей старше 60 лет.

Как сообщили во время круглого стола, исследование проводилось с 22 ноября по 10 декабря 2019 года и касалось вопроса реформ. Полные данные соцопроса в Институте Горшенина обещают обнародовать после новогодних праздников.

По материалам: ukrinform.ru