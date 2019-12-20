Дело Шеремета: суд перенес рассмотрение апелляции Кузьменко из-за неявки прокуроров

Апелляционный суд Киева перенес на 24 декабря рассмотрение апелляции на избрание меры пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врачу Юлии Кузьменко.

Соответствующее решение приняла коллегия судей в составе Юрия Сливы, Татьяны Фрич и Владимира Мельника в связи с неявкой прокуроров, сообщает корреспондент Укринформа.

"Коллегия суда постановила: перенести рассмотрение апелляции на 12 часов 24 декабря", — заявил председательствующий судья.

При этом адвокат подозреваемой Владислав Добош настаивал на рассмотрении апелляции именно 20 декабря, он ходатайствовал перед судом об отсрочке заседания на несколько часов для обеспечения участия прокуроров.

Сама Кузьменко заявила, что принципиально не покинет зал судебного заседания, пока не появятся прокуроры.

Зал суда заполнен активистами, которые пришли поддержать Кузьменко.

В коридоре на третьем этаже суда находятся около 15 сотрудников полиции особого назначения.

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Ранее адвокат Константин Татарченко, который защищает подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Андрея Антоненко, также подал апелляционную жалобу на меру пресечения, избранную Печерским райсудом его подзащитному.

Как сообщал Укринформ, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает пять человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

У Кузьменко и Антоненко 12 декабря были проведены обыски.

Суд избрал меру пресечения: Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко в виде содержания под стражей без определения залога.

По материалам: ukrinform.ru