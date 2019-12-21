Директора госпредприятия «Безпека» подозревают в срыве оборонного заказа

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в госизмене и завладении чужим имуществом директору государственного предприятия "Украинский научно–технический и внедренческий центр комплексной защиты информации".

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"По данным следствия, в сентябре-ноябре 2017 года директор ГП "Безпека", действуя умышленно и из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с заместителем министра экономического развития и торговли Украины. Они договорились содействовать участию иностранной компании "Gray Fox Logistics" (США) в исполнении государственного оборонного заказа в части изготовления и поставки в Украину "полуавтоматизированной линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП". При этом чиновники вполне осознавали, что возможности выполнить заказ иностранная организация не имеет", — говорится в сообщении.

В дальнейшем директор ГП "Безпека" для выполнения государственного оборонного заказа обеспечил заключение контракта между "Gray Fox Logistics" и Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем" на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции.

Как выяснило следствие, в результате таких действий, "Gray Fox Logistics" в мае 2018 года получила от ГАХК "Артем" предоплату в сумме 8,29 млн долл. США (на время совершения преступления — 217,27 млн грн). Однако по состоянию на декабрь 2019 года иностранная компания условий контракта так и не выполнила. Таким образом сорвана реализация согласованных этапов выполнения государственного оборонного заказа и созданы предпосылки неполного и несвоевременного обеспечения Вооруженных сил Украины боеприпасами критической номенклатуры.

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Досудебное расследование указанных фактов детективы осуществляют с декабря 2019 года вместе со следователями СБУ в рамках совместной следственной группы, с тех пор как прокурором определена подследственность уголовных преступлений в уголовном производстве за детективами НАБУ и СБУ передала материалы дела в НАБУ.

Ранее СБУ собрала доказательства для сообщения должностному лицу ГП "Безпека" в государственной измене. Впоследствии детективы НАБУ установили в его действиях и признаки завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

По материалам: ukrinform.ru