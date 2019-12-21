Правительство назначило заместителя Бородянскому

Кабинет Министров Украины на своем заседании 18 декабря поддержал распоряжение о назначении со 2 января 2020 года заместителем министра культуры, молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции Светлану Фоменко.

Об этом сообщила 20 декабря пресс-служба МКМС.

"Светлана Фоменко с апреля 2016 года работала первым заместителем министра культуры Украины и была освобождена от этой должности 18 декабря 2019 года в связи с переходом на другую работу", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Светлана Фоменко родилась 19 ноября 1976 года в г. Киев. В 1999 году окончила Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности "романо-германские языки и литература" (магистр). В 2011 году с отличием окончила Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "публичное администрирование", специализация "европейское сотрудничество". В 2015 году успешно окончила аспирантуру НАГУ.

По материалам: ukrinform.ru