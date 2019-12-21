Северный магнитный полюс Земли пересек нулевой меридиан: Ученые рассказали о последствиях

Общество
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Теперь полюса могут поменяться местами.

Ученые заметили, что Северный магнитный полюс Земли пересек нулевой меридиан.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «lenta«.

Как отмечают ученые, в последние годы условная точка полюса стремительно движется со своего места.
За последние 20 лет северный полюс стал очень быстро отдалялся от своего дома в Антарктиде. Он направляется к Сибири со скоростью близко 55 км в год.

Читайте также:  С Марса на Землю: представители NASA хотят транспортировать марсианскую почву

Последние измерения показывают, что такая «миграция» будет продолжаться, но уже не так стремительно — на уровне 40 км/год.

Не отрицают ученые и тот факт, что со своего места двигается и южный полюс, правда, он намного медленней северного — всего 10 км/год.

Опираясь на эти факты, ученые рассказывают о двух вариантах последствия смещения полюсов. Первый может привести к усилению магнитного поля и тогда полюса стабилизируются. При втором варианте возможно, что Северный и Южный полюса обменяются местами и тогда планета Земля станет уязвимой перед солнечной радиацией.

Читайте также:  Земля может погрузится в темноту?

Напомним, ранее мы писали, что спутник «Эол» с помощью лазера будет изучать погоду на Земле.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие материалы

В Донецке неизвестные взорвали вышку мобильной связи и выдвинули ультиматум «ДНР»

Таисия Слепцова

Пять причин инвестировать в квартиру в ЖК HOME & PARK Comfort House

Юрий Пушкин

Стало известно, по каким специальностям магистры будут сдавать квалификационный экзамен

Таисия Слепцова

Добавить комментарий