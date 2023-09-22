О том, что в этом осеннем месяце, фиксируется существенная активизация на земельном рынке Украины, впервые за все время, прошедшее с момента полномасштабного вторжения РФ, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал портала-сервиса Opendatabot.

Несмотря на то, что к середине текущего месяца, граждане Украины наибольший объем участков земли передали по наследству — более 828 000 гектаров, немалое количество наделов перешло в «другие руки» и в соответствии со сделками купли-продажи — не менее 365 000 гектаров.

В частности, средняя площадь земли по договору купли-продажи составляет 2,20 гектара, а усредненная стоимость подобного контракта — от 39 000 до 45 000 гривен/гектар. Наиболее низкие цены на землю в Херсонской области — до 23 000 гривен/гектар, а самые высокие во Львовской области — не менее 132 000 гривен/гектар.

Ранее мы писали о том, что в Раде намерены изменить порядок расчета стоимости аренды участков.