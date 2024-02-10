О том, как поступить, если «на руках» еще остался только сертификат на пай, а с 1-го мая 2025-го земля сможет уйти во владение местной территориальной общины, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «На пенсии».

В частности, для переоформления права собственности на подобную землю, следует:

направить в местный совет, на землях которых размещается доля/пай, заявление о передаче в собственность этого участка;

обратиться в землеустроительную организацию, которая обозначит периметр участка;

посетить ЦПАУ и подать запрос на регистрацию надела и назначения земле кадастрового номера;

утвердить в местном совете предоставленный проектный документ по землеустройству, оформив на надел право собственности;

снова посетить ЦПАУ либо нотариальную контору, где получить выписку касательно регистрации права собственности на участок.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев раскрывал сроки и детали отмены упрощенной системы налогообложения для ФЛП.