ВАКС назначил 750 тысяч залога экс-депутату по делу о компенсации за жилье

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 750 тыс. грн для бывшего народного депутата, который незаконно получил 738 тыс. грн компенсации за оплату жилья.

Об этом информирует портал "Судебная власть".

"21 декабря следственный судья первой инстанции Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и применил меру пресечения экс-министру промышленной политики, нардепу VIII созыва в виде залога в размере 750 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Суд также возложил на подозреваемого следующие обязанности: уведомлять детективов НАБУ об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

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Как сообщалось, 17 декабря детективы НАБУ сообщили экс-министру промышленной политики, народному депутату VIII созыва о подозрении в незаконном получении 738 тыс. гривень компенсации из государственного бюджета за оплату жилья. Как установили детективы, на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было и он сознательно скрыл этот факт.

По данным Укринформа, речь идет о бывшем народном депутате от "Оппозиционного блока" и экс-министре промышленной политики Дмитрие Колесникове.

По материалам: ukrinform.ru