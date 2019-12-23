Дробович намерен завершить Мемориал Героям Небесной сотни

Украинский институт национальной памяти продолжит работу по созданию Мемориала Героям Небесной сотни и Музея Революции достоинства.

Об этом заявил во время своей первой пресс-конференции в новой должности председатель УИНП Антон Дробович, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы продолжим работу по созданию Мемориала Героям Небесной сотни и Национального музея Революции достоинства. Я надеюсь, что нам удастся найти общий язык с прокуратурой, и мы получим данные о том, когда будут сняты аресты с земельных участков. И, собственно, завершим создание Мемориала и перейдем к активной фазе создания музея", — отметил Дробович.

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Он также сказал на том, что внимание будет сосредоточено на усилении культуры диалога. "Мы хотим, чтобы уходила в прошлое советская практика, когда общественные коммуникации — это какие-то лозунги. Мы хотим усилить уровень и качество общественного диалога в стране, который будет базироваться на ответственности и уважении друг к другу сторон этого диалога. Это касается всех историй, начиная от культурной реинтеграции Донбасса и заканчивая сложными темами истории Украины, которые годами или были не проговорены, не освещены из-за позиции Советского Союза, а затем какие-то общественно-экономические потрясения, или просто в силу того, что не хватало каких-то ресурсов", — добавил глава УИНП.

Как сообщал Укринформ, сегодня министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового руководителя Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.

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Антон Дробович — кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П.Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований. Лауреат ІV искусствоведческого конкурс Stedley Art Foundation, автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.

По материалам: ukrinform.ru