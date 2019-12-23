НАТО считают оборонным союзом около половины украинцев

Почти половина украинцев — 45% — считают Североатлантический блок оборонным союзом.

Об этом заявил в Укринформе на презентации результатов социологического исследования для отслеживания изменений в отношении общественности относительно поддержки НАТО и государственной политики в сфере евроатлантической интеграции глава ОО «Центр прикладных исследований» Андрей Каракуц.

"Что касается восприятия украинцами НАТО, то в первую очередь они считают Североатлантический блок оборонным союзом — 45%. Относительно популярной остается также точка зрения, что это союз стран, созданный для противодействия Советскому Союзу и Российской Федерации — 19%, как миротворческую организацию Альянс рассматривают 13 % населения. В то же время каждый десятый украинец — 11% — считает, что НАТО является агрессивным военным блоком. То есть население Украины все же в первую очередь считает, что НАТО призвано защищать государства-члены", — сказал Каракуц.

Он проинформировал, что на региональном уровне НАТО как оборонный союз больше всего воспринимают в центре, на западе, севере, меньше всего на Донбассе — 25%. Как антисоветский и антироссийский блок чаще всего Альянс воспринимают на юге Украины — 32%, меньше всего в центре — 10%. Как к миротворческой организации к НАТО относятся больше всего украинцев на востоке и на Донбассе — по 18%, а восприятие Альянса как агрессивного военного блока наиболее характерно для Донбасса — 18%.

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Исследование проводилось с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. Всего было опрошено 2035 человек по всей Украине, кроме временно оккупированной территории Крыма и временно неконтролируемой территории Украины в Донецкой и Луганской областях. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

По материалам: ukrinform.ru