Кузьменко в момент закладки взрывчатки в авто Шеремета была дома с сыном — адвокат

Подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета врач Юлия Кузьменко в момент закладки взрывчатки и подрыва автомобиля журналиста была дома с сыном.

Об этом заявил ее адвокат Владислав Добош во время заседания Апелляционного суда города Киева, где во вторник рассматривается апелляции на избранную ей меру пресечения, сообщает корреспондент Укринформа.

По словам адвоката, 18 июля 2016 года Кузьменко вернулась из Одесской области, где была на отдыхе, в Киев. Ночью она вместе со своим бывшим мужем поехала в аэропорт встречать сына, который вместе с ее родителями отдыхал в Турции. Самолет прибыл в 2:00 ночи 19 июля. В 5:00 утра Кузьменко вместе с сыном и мужем возвращается в свою квартиру на улице Урловской в ​​Киеве, и они весь день отдыхают.

"Утром 20 июля она находится дома и проводит время с сыном, потому что муж был на работе. Это все может подтвердить муж", — сказал адвокат.

Добош призвал коллегию судей допросить на судебном заседании бывшего мужа своей подзащитной Дмитрия Кузьменко, а также главного врача ГУ «Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрав Украины» Владимира Жовнира, которые могут подтвердить алиби Юлии Кузьменко.

Как сообщал Укринформ, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает пять человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, ветерана АТО Андрея Антоненко.

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У Кузьменко и Антоненко 12 декабря были проведены обыски.

13 декабря Печерский райсуд избрал меру пресечения: Яне Дугар в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко в виде содержания под стражей без определения залога.

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда в отношении Антоненко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 годав Киеве в результате подрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru